Главная Новости Криминал и происшествия Пьяницу, часто кричавшего на отца, осудили за домашнее насилие
16.08.2019  15:54   

Пьяницу, часто кричавшего на отца, осудили за домашнее насилие

Это один из первых приговоров по ст. 126-1 УК Украины (домашнее насилие) в Харьковской области. Статья вступила в силу с 11 января 2019 года.


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42-летний жиель Двуречанского района проживает в доме вместе со своим 74-летним отцом. Он не заботился о нем и часто наносил психологические травмы – сильно пил, высказывался в его адрес нецензурной бранью и угрожал физической расправой. За это злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 173-2 КУоАП (совершение насилия в семье), по решению суда на него накладывались административные аресты сроком на 15 и дважды по 10 суток. Но по возвращении домой сын продолжал совершать домашнее насилие.
 
Весной текущего года история повторилась - сын снова пришел домой в нетрезвом состоянии и устроил ссору с отцом. Кроме того, забрал из летней кухни домовладения металлическую конструкцию из плитки, которую сдал на металлолом.

Двуреченский районный суд Харьковской области признал мужчину виновным в совершении домашнего насилия и краже (ст. 126-1, ч. 1 ст. 185 УК Украины).

Злоумышленнику назначено наказание в виде 3 месяцев ареста.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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