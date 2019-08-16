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16.08.2019  17:20   

В «Холодногорский исправительной колонии (№18)» уникальное усовершенствование в охране учреждения (ФОТО)

С момента приобретения, на усовершенствование приобретения придется потратить не только материальные средства.


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15 августа 2019 для отдела охраны государственного учреждения «Холодногорская исправительная колония (№18)» было приобретено щенка немецкой овчарки для совершенствования и обеспечения качественной охраны учреждения.

Щенок по кличке «Рэнди» имеет упорный характер, хорошие физиологические данные. В течение нескольких недель пройдет период адаптации. Щенок будет привыкать к новым условиям питомнике собак, будет приучаться к кличке и ошейнику. Затем пес пройдет курс общей дрессировки и будет использоваться для проведения работы по розыску и обнаружению запрещенных предметов, охране порядка в колонии.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что качественное тренировки служебных собак является залогом безопасности сотрудников и весомым фактором предупреждения чрезвычайных ситуаций в учреждении.

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, приобретение, щенок
 
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