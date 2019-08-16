В «Холодногорский исправительной колонии (№18)» уникальное усовершенствование в охране учреждения (ФОТО)

С момента приобретения, на усовершенствование приобретения придется потратить не только материальные средства.
15 августа 2019 для отдела охраны государственного учреждения «Холодногорская исправительная колония (№18)» было приобретено щенка немецкой овчарки для совершенствования и обеспечения качественной охраны учреждения.
Щенок по кличке «Рэнди» имеет упорный характер, хорошие физиологические данные. В течение нескольких недель пройдет период адаптации. Щенок будет привыкать к новым условиям питомнике собак, будет приучаться к кличке и ошейнику. Затем пес пройдет курс общей дрессировки и будет использоваться для проведения работы по розыску и обнаружению запрещенных предметов, охране порядка в колонии.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что качественное тренировки служебных собак является залогом безопасности сотрудников и весомым фактором предупреждения чрезвычайных ситуаций в учреждении.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: