Полиция устанавливает личность мужчины, попавшего под колеса автомобиля

17 августа около 1:20 на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда автомобиль «Peugeot-207» под управлением 32-летнего водителя совершил наезд на неустановленного мужчину в возрасте 60-65 лет.
Предварительно установлено, что пешеход пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
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