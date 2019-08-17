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17.08.2019  10:31   

Полиция устанавливает личность мужчины, попавшего под колеса автомобиля

17 августа около 1:20 на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда автомобиль «Peugeot-207» под управлением 32-летнего водителя совершил наезд на неустановленного мужчину в возрасте 60-65 лет.


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Предварительно установлено, что пешеход пытался перейти проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, дтп, жертва, неизвестный
 
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