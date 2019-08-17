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17.08.2019  11:35   

В центре Харькова неизвестные подожгли элитный Mercedes

Огнем была повреждена задняя часть транспортного средства, оставленного на стоянке на улице Культуры


://hk.npu.gov.ua

Ночью 17 августа в Шевченковском районе Харькова загорелся автомобиль Mercedes-Benz GLK. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

Сообщение о пожаре на стоянке, расположенной на улице Культуры, поступило правоохранителям сегодня в 03:30.

На место происшествия выезжали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Силовики установили, что причиной ЧП стал поджог.

В результате действий злоумышленников была повреждена задняя часть транспортного средства, люди не пострадали.

Информацию о случившемся внесли в Журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  поджег, авто, харьков, элитное
 
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