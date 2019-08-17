В центре Харькова неизвестные подожгли элитный Mercedes

Огнем была повреждена задняя часть транспортного средства, оставленного на стоянке на улице Культуры
Ночью 17 августа в Шевченковском районе Харькова загорелся автомобиль Mercedes-Benz GLK. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.
Сообщение о пожаре на стоянке, расположенной на улице Культуры, поступило правоохранителям сегодня в 03:30.
На место происшествия выезжали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Силовики установили, что причиной ЧП стал поджог.
В результате действий злоумышленников была повреждена задняя часть транспортного средства, люди не пострадали.
Информацию о случившемся внесли в Журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
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В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
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