В Харькове маршрутка столкнулась с минивэном: пострадала женщина

Обстоятельства ДТП и степень вины участников движения устанавливает следственно-оперативная группа
6 августа в Слободском районе Харькова произошла авария с участием минивэна и маршрутного такси. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.
Столкновение автомобилей I-Van и Volkswagen Transporter случилось на проспекте Героев Сталинграда, 155 вчера около 15:50. В результате случившегося пострадала пассажирка минивэна. С места ДТП женщину забрали медики и доставили в больницу. Обстоятельства аварии и степень вины участников дорожного движения устанавливает следственно-оперативная группа полиции.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
влажн.:
давл.:
ветер: