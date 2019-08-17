17.08.2019 12:03

В Харькове маршрутка столкнулась с минивэном: пострадала женщина

Обстоятельства ДТП и степень вины участников движения устанавливает следственно-оперативная группа



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6 августа в Слободском районе Харькова произошла авария с участием минивэна и маршрутного такси. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции.

Столкновение автомобилей I-Van и Volkswagen Transporter случилось на проспекте Героев Сталинграда, 155 вчера около 15:50. В результате случившегося пострадала пассажирка минивэна. С места ДТП женщину забрали медики и доставили в больницу. Обстоятельства аварии и степень вины участников дорожного движения устанавливает следственно-оперативная группа полиции.