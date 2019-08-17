17.08.2019 13:31

Мужчина прыгнул на рельсы метро в Харькове (видео)

Инцидент произошел утром 17 августа на станции метро "Холодная Гора".



// facebook

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, парень прыгнул на пути, убегая от полицейских, после чего пошел в тоннель.

Движение поездов было приостановлено.

Официальная информация выясняется.