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17.08.2019  14:04   

На новых домах байкер врезался в троллейбус (ФОТО)

Около 11:00, на перекрестке пр. Героев Сталинграда и Маршала Жукова произошло ДТП с участием мотоцикла "Ява" и троллейбуса 1-го маршрута.


://hk.npu.gov.ua

По информации патрульной полиции, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.

 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, байкер, троллейбус, харьков, маршрут, полиция
 
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