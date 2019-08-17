17.08.2019 14:04

На новых домах байкер врезался в троллейбус (ФОТО)

Около 11:00, на перекрестке пр. Героев Сталинграда и Маршала Жукова произошло ДТП с участием мотоцикла "Ява" и троллейбуса 1-го маршрута.



://hk.npu.gov.ua

По информации патрульной полиции, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.