На новых домах байкер врезался в троллейбус (ФОТО)

Около 11:00, на перекрестке пр. Героев Сталинграда и Маршала Жукова произошло ДТП с участием мотоцикла "Ява" и троллейбуса 1-го маршрута.
По информации патрульной полиции, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
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