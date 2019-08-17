17.08.2019 15:07

На Харьковщине полицейские обнаружили и изъяли у местного жителя каннабис

44-летний житель города Дергачи выращивал наркосодержащие растения на собственном дворе.



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Во время проведения санкционированного обыска в домовладении работники Дергачевского отдела полиции изъяли 437 конопляных саженцы, а также 300 граммов сушеного каннабиса.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.