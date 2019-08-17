Главная Новости Криминал и происшествия Ночной выгул собаки для харьковчанки едва не закончился изнасилованием
17.08.2019  13:56   

Ночной выгул собаки для харьковчанки едва не закончился изнасилованием

Потерпевшая вышла ночью прогулять собаку возле дома, где ее и напал злоумышленник.


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16 августа в Холодногорского отдела полиции обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что около 2:30 на детской площадке неизвестный свалил ее на землю снял с нее шорты и пытался изнасиловать. 

Злоумышленнику помешала мать заявительницы, которая увидела данную ситуацию и оттянула мужчины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.15 ч.1 ст.152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  изнасилование, полиция, харьков, площадка
 
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