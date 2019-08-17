Ночной выгул собаки для харьковчанки едва не закончился изнасилованием

Потерпевшая вышла ночью прогулять собаку возле дома, где ее и напал злоумышленник.
16 августа в Холодногорского отдела полиции обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что около 2:30 на детской площадке неизвестный свалил ее на землю снял с нее шорты и пытался изнасиловать.
Злоумышленнику помешала мать заявительницы, которая увидела данную ситуацию и оттянула мужчины.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.15 ч.1 ст.152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.
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