17.08.2019 13:56

Ночной выгул собаки для харьковчанки едва не закончился изнасилованием

Потерпевшая вышла ночью прогулять собаку возле дома, где ее и напал злоумышленник.



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16 августа в Холодногорского отдела полиции обратилась 31-летняя харьковчанка и сообщила, что около 2:30 на детской площадке неизвестный свалил ее на землю снял с нее шорты и пытался изнасиловать.

Злоумышленнику помешала мать заявительницы, которая увидела данную ситуацию и оттянула мужчины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.15 ч.1 ст.152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.