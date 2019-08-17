Главная Новости Криминал и происшествия Женщина "под шофе" выпрыгнула с 7 этажа и осталась жива
17.08.2019  16:02   

Женщина "под шофе" выпрыгнула с 7 этажа и осталась жива

20-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


// facebook

16 августа около 1:20 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что женщина, пытаясь покончить жизнь самоубийством, выпрыгнула с балкона квартиры на 7-м этаже дома по улице Дружбы Народов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что указанную квартиру арендует супругов. 

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем, закрылась в комнате, а потом прыгнула с балкона.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия выясняются.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  падение, многоэтажка, харьков, полиция
 
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