Посреди улицы на Северной Салтовке умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло в воскресенье, 18 августа, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Дрожбы Народрв и Гвардейцев-Широнинцев.
Предварительно, 44-летнему мужчине стало плохо с сердцем, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Мужчина упал по время перехода дороги и скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
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18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.
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