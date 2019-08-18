18.08.2019 08:24

Посреди улицы на Северной Салтовке умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло в воскресенье, 18 августа, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Дрожбы Народрв и Гвардейцев-Широнинцев.



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Предварительно, 44-летнему мужчине стало плохо с сердцем, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Мужчина упал по время перехода дороги и скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Видимых повреждений на теле погибшего не обнаружено.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.