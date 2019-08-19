На Безлюдовке утонул отдыхающий

Инцидент произошел 17 августа.
42-летний мужчина утонул во время купания в озере поселка Безлюдовка, солбщили в пресс-службе НАцполиции.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Ваши желания находятся в гармонии с возможностями – смелее претворяйте свои мечты в реальность. Прекрасное время для амбициозных проектов.
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.
влажн.:
давл.:
ветер: