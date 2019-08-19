19.08.2019 08:41

На Безлюдовке утонул отдыхающий

Инцидент произошел 17 августа.



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42-летний мужчина утонул во время купания в озере поселка Безлюдовка, солбщили в пресс-службе НАцполиции.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».