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19.08.2019  09:02   

В Харькове в ДТП пострадал пешеход (ФОТО)

Авария произошла 18 августа около 6:40 на проспекте Героев Сталинграда.


// Нацполиция

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Chery» допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть.

Пострадавший доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. На вид гражданину около 60 лет.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Полицейскими принимаются меры по установлению личности пострадавшего и всех обстоятельств ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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