19.08.2019 09:02

В Харькове в ДТП пострадал пешеход (ФОТО)

Авария произошла 18 августа около 6:40 на проспекте Героев Сталинграда.



// Нацполиция

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Chery» допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть.

Пострадавший доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. На вид гражданину около 60 лет.



Сообщение о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Полицейскими принимаются меры по установлению личности пострадавшего и всех обстоятельств ДТП.