В Харькове в ДТП пострадал пешеход (ФОТО)

Авария произошла 18 августа около 6:40 на проспекте Героев Сталинграда.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Chery» допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть.
Пострадавший доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. На вид гражданину около 60 лет.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Полицейскими принимаются меры по установлению личности пострадавшего и всех обстоятельств ДТП.
Ваши желания находятся в гармонии с возможностями – смелее претворяйте свои мечты в реальность. Прекрасное время для амбициозных проектов.
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.
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давл.:
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