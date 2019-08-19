15-летний подросток погибла в перевернувшемся автомобиле

Авария произошла 18 августа в Красноградском районе.
Около половины третьего дня на 62 км трассы Харьков - Днепр 45-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и выехал в кювет, где автомобиль перевернулся на крышу.
В результате происшествия погибла дочь водителя, 2004 гора рождения.
Сам водители и его 44-летняя жена получили незначительные травмы.
Причины происшествия выясняются, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
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Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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