19.08.2019 10:34

ДТП на Новой Баварии: мотоциклиста с пассажиром увезла скорая (ФОТО)

Авария произошла 18 августа около 17:30 на пр. Любви Малой, 20.



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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ-2101 и мотоцикл Defiant DT 200, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, в результате аварии в больницу госпитализировали водителя и пассажира мотоцикла.

Для выяснения обстоятельств происшествия и оформления ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу.