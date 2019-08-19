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19.08.2019  10:34   

ДТП на Новой Баварии: мотоциклиста с пассажиром увезла скорая (ФОТО)

Авария произошла 18 августа около 17:30 на пр. Любви Малой, 20.


// Facebook

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль ВАЗ-2101 и мотоцикл Defiant DT 200, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате аварии в больницу госпитализировали водителя и пассажира мотоцикла.

Для выяснения обстоятельств происшествия и оформления ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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