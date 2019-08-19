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19.08.2019  11:11   

На Рогани ребенка сбил автомобиль: подробности от полиции (ФОТО)

Наезд произошел в воскресенье на Окружной дороге.


// Facebook

Фото ДТП очевидцы выложили в соцсети.

В пресс-службе Нацполиции подтвердили факт происшествия, отметив, что участником происшествия стал 12-летний ребенок.

Серьезных повреждений пострадавший не получил

Мать парня от его госпитализации отказалась, претензий к водителю автомобиля не имеет.

Тэги:  дтп, харьков
 
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