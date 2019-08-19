На Рогани ребенка сбил автомобиль: подробности от полиции (ФОТО)

Наезд произошел в воскресенье на Окружной дороге.
Фото ДТП очевидцы выложили в соцсети.
В пресс-службе Нацполиции подтвердили факт происшествия, отметив, что участником происшествия стал 12-летний ребенок.
Серьезных повреждений пострадавший не получил
Мать парня от его госпитализации отказалась, претензий к водителю автомобиля не имеет.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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