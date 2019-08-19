Помощник по хозяйству воткнул в приятеля нож

Полицейские Харьковщины оперативно раскрыли покушение на убийство.
Инцидент прлоизошел 14 августа в Валковском районею Местный житель обратился в полицию с заявлением, что возле его дома сидит раненый мужчина.
44-летнего пострадавшего с многочисленными ножевыми ранениями был доставлен в больницу.
В совершении указанного уголовного преступления правоохранители разоблачили и задержали 38-летнего мужчину.
Злоумышленник рассказал, что он вместе с потерпевшим помогали по хозяйству знакомому, после чего начали совместно употреблять спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой 44-летний злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов кухонным ножом.
По данному факту следственными открыто уголовное производство ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Нападавшему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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