Тело пропавшей без вести пенсионерки нашли в камышах

Пожилая женщина находилась в розыске с начала августа.
Сообщение об обнаружении тела 72-летней местной жительницы в камышах в селе Стрелечья Липецкого района поступило в полицию 18 августа около 07:00.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.
Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
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Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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