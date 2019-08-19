Главная Новости Криминал и происшествия Тело пропавшей без вести пенсионерки нашли в камышах
19.08.2019  14:52   

Тело пропавшей без вести пенсионерки нашли в камышах

Пожилая женщина находилась в розыске с начала августа.


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Сообщение об обнаружении тела 72-летней местной жительницы в камышах в селе Стрелечья Липецкого района поступило в полицию 18 августа около 07:00.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.

Тело умершей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, пропал без вести, полиция, харьков
 
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