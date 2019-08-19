На Алексеевке сбили велосипедиста (ФОТО)

Авария произошла 19 августа около часа дня на проспекте Людвига Свободы, 33.
Участниками ДТП стали автомобиль Mazda CX-5 и велосипедист, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
С песте происшествия велосипедиста госпитализировали в больницу.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет следственно-опeративная группа.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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