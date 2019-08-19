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19.08.2019  15:02   

На Алексеевке сбили велосипедиста (ФОТО)

Авария произошла 19 августа около часа дня на проспекте Людвига Свободы, 33.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль Mazda CX-5 и велосипедист, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

С песте происшествия велосипедиста госпитализировали в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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