Незаконной вырубкой леса на Харьковщине занялось ГБР

19.08.2019 18:01

Уголовное производство по факту массовой вырубки леса на территории ГП «Октябрьский лесхоз» открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

«Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенном должностными лицами из корыстных побуждений или в интересах других лиц, повлекшем тяжкие последствия, - сообщила Ольга Варченко. - Санкция этой статьи предусматривает такое наказание: лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас мы проводим ряд следственных действий в этом уголовном производстве, чтобы привлечь виновных к ответственности».

По информации ГБР, следователи установили, что с сентября 2018-го по июнь 2019 года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области незаконно вырубили леса на сумму 23,8 миллиона гривень. Такую сумму установила судебно-экономическая экспертиза, проведенная по ходатайству Бюро. При этом уничтожались наиболее ценные породы древесины - дуб, клен, ясень и другие.