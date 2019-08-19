Главная Новости Криминал и происшествия Незаконной вырубкой леса на Харьковщине занялось ГБР
19.08.2019  18:01   

Незаконной вырубкой леса на Харьковщине занялось ГБР

Уголовное производство по факту массовой вырубки леса на территории ГП «Октябрьский лесхоз» открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.


// Нацполиция
Об этом сообщила заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

«Речь идет о злоупотреблении служебным положением, совершенном должностными лицами из корыстных побуждений или в интересах других лиц, повлекшем тяжкие последствия, - сообщила Ольга Варченко. - Санкция этой статьи предусматривает такое наказание: лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас мы проводим ряд следственных действий в этом уголовном производстве, чтобы привлечь виновных к ответственности».

По информации ГБР, следователи установили, что с сентября 2018-го по июнь 2019 года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области незаконно вырубили леса на сумму 23,8 миллиона гривень. Такую сумму установила судебно-экономическая экспертиза, проведенная по ходатайству Бюро. При этом уничтожались наиболее ценные породы древесины - дуб, клен, ясень и другие.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  вырубка леса, гбр, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Криминал и происшествия Машину с безымянными дровами задержали под Харьковом (ФОТО) 30.07 Криминал и происшествия Трое черных лесорубов проредили посадку в Безлюдовке (ФОТО) 29.07 Криминал и происшествия Под Харьковом задерживают машины с незаконно срубленным лесом (ФОТО)
 
 

Видео

6 мешканців Харкова та області-члени організованої групи «закладників», що працювала через інтернет-магазин, постануть перед судом. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 