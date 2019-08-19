Главная Новости Криминал и происшествия Соседская ссора закончилась поножовщиной: женщина в морге, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы (ФОТО)
19.08.2019  15:31   

Соседская ссора закончилась поножовщиной: женщина в морге, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы (ФОТО)

Житель Харьковщины нанес смертельные ранения своей знакомой.


// Нацполиция

Убийство произошло 18 августа около девяти часов вечера в селе Охочее Нововодолажского района.

56-летней местной жительнице неанесли несколько ударов ножом в область сердца и брюшной полости. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Полицейские оперативно установили и задержали человека, причастного к убийству. Им оказался 54-летний односельчанин погибшей.

Как выяснилось, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватился за нож.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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