19.08.2019 15:31

Соседская ссора закончилась поножовщиной: женщина в морге, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы (ФОТО)

Житель Харьковщины нанес смертельные ранения своей знакомой.



// Нацполиция

Убийство произошло 18 августа около девяти часов вечера в селе Охочее Нововодолажского района.

56-летней местной жительнице неанесли несколько ударов ножом в область сердца и брюшной полости. От полученных ранений женщина скончалась на месте.



Полицейские оперативно установили и задержали человека, причастного к убийству. Им оказался 54-летний односельчанин погибшей.



Как выяснилось, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватился за нож.

Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.