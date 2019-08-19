Соседская ссора закончилась поножовщиной: женщина в морге, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы (ФОТО)

Житель Харьковщины нанес смертельные ранения своей знакомой.
Убийство произошло 18 августа около девяти часов вечера в селе Охочее Нововодолажского района.
56-летней местной жительнице неанесли несколько ударов ножом в область сердца и брюшной полости. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Полицейские оперативно установили и задержали человека, причастного к убийству. Им оказался 54-летний односельчанин погибшей.
Как выяснилось, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватился за нож.
Следователем Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.
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Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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