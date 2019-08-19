Сбежавшая из санатория девочка-подросток неделю жила у знакомого

Сотрудники Основянского отдела полиции установили местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней девушки.
12 августа в полицию обратилась воспитательница Харьковского областного многопрофильного детского санатория. Женщина сообщила, что заведение самовольно покинула 15-летняя девушка.
На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав полиции. Полицейские нашли девушку в Харькове, неделю она провела у своего знакомого.
Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
С девушкой проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении опекуна ребенка к административной ответственности.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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