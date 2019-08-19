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19.08.2019  16:17   

Сбежавшая из санатория девочка-подросток неделю жила у знакомого

Сотрудники Основянского отдела полиции установили местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней девушки.


// Нацполиция

12 августа в полицию обратилась воспитательница Харьковского областного многопрофильного детского санатория. Женщина сообщила, что заведение самовольно покинула 15-летняя девушка.

На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав полиции. Полицейские нашли девушку в Харькове, неделю она провела у своего знакомого.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

С девушкой проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении опекуна ребенка к административной ответственности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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