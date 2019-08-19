19.08.2019 16:17

Сбежавшая из санатория девочка-подросток неделю жила у знакомого

Сотрудники Основянского отдела полиции установили местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней девушки.



// Нацполиция

12 августа в полицию обратилась воспитательница Харьковского областного многопрофильного детского санатория. Женщина сообщила, что заведение самовольно покинула 15-летняя девушка.



На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав полиции. Полицейские нашли девушку в Харькове, неделю она провела у своего знакомого.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.



С девушкой проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о привлечении опекуна ребенка к административной ответственности.