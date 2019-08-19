Главная Новости Криминал и происшествия В парке Горького задержали мужчину, угрожавшего пистолетом (ВИДЕО)
19.08.2019  16:32   

В парке Горького задержали мужчину, угрожавшего пистолетом (ВИДЕО)

Оружие оказалось сувенирной зажигалкой


// Facebook

Вечером 18 августа в парке Горького, по словам очевидцев, мужчина угрожал пистолетов женщине с ребенком. Когда же его задержали патрульные, он кричал, что это пистолет-зажигалка и он пытался пошутить. Видео свидетели инцидента опубликовали в соцсетях.

В Патрульной полиции подтвердили факт задержания, рассказав, что 18 августа около десяти часов вечера патрульные получили вызов «Хулиганство» на улицу Сумскую, 81 (городской парк им. М. Горького).

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мужчину с предметом, похожим на пистолет.

Согласно действующему законодательству патрульные применили к мужчине физическую силу и спецсредство – наручники.

Для установления всех обстоятельств происшествия и проведения следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу. После осмотра оказалось, что оружие было стилизованной под пистолет зажигалкой.

Тэги:  пистолет, полиция, харьков
 
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