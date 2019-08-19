19.08.2019 17:32

Дело организованной группы «закладчиков», которая работала через интернет-магазин, передано в суд

Прокуратура области направила во Фрунзенский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении организатора и членов незаконного «бизнеса» - интернет-магазина, торговавшего наркотиками и психотропными веществами через «закладки» на территории города.



// khar.gp.gov.ua

Перед судом предстанут 6 жителей Харькова и области - 31-летний организатор «бизнеса», который уже имел судимость за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 5 участников организованной группы (трем из них - 28 лет, еще двум - 25 и 36 лет).



В ходе досудебного расследования установлено, что весной 2018 года злоумышленник разместил в сети интернет завуалированное объявление, в котором предлагал трудоустройство по профессии «курьер» на выгодных условиях, и создал сайт-форум для поиска потенциальных покупателей наркотиков и приема заказов. «Бизнес» быстро заработал.



У каждого из работников - участников организованной группы были свои обязанности: одни члены группировки получали заказы, другие передавали наркотики и психотропы через тайники - «закладки».



Схема была достаточно проста - организатор закупал оптовые партии наркотиков и передавал так называемым оптовым закладчикам. Последние находили места для товара, прятали наркотики и вместе с координатами передавали розничным торговцам. Розничники, найдя «закладку», фасовали вещества на дозы и делали свои тайники, фото которых с соответствующими координатами в дальнейшем и попадали к заказчику. Оператор принимал заказ, проверял поступления средств и передавал клиентам информацию о местах тайников с наркотиками.



Бизнес работал через интернет, личного общения не было. Заказ принимали через сайт-форум, места тайников сообщались через интернет-мессенджеры, деньги переводились на электронные кошельки.



«Зарплату» участники группы получали или на банковскую карточку, или через тайники наличными.



Наркотики прятали в любых доступных местах, в частности, вблизи подъездов домов, под подоконниками нижних этажей, в водосточных трубах, у забора на школьной спортплощадке и тому подобное.



Разоблачили злоумышленников и прекратили незаконную деятельность интернет-магазина в феврале 2019 года.



В ходе следствия было проведено 6 оперативных закупок, а также установлены адреса и места «тайников» наркотических и психотропных веществ.



Во время санкционированных судом обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропы в крупных и особо крупных размерах (героин, амфетамин, «соли», каннабис и т.п.), приспособления для их употребления, веса, упаковочные материалы, банковские карточки, денежные средства, а также системный блок, на котором специалисты киберполиции обнаружили фотоматериалы с изображением мест тайников наркотиков.



Организатору бизнеса сообщено о подозрении по ч 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений и руководство такой организацией; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц; незаконное хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества и наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное в составе преступной организации).



Четырем участникам (36, 25 и двум мужчинам 28 лет) инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств; незаконное хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества и наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).



Еще одному участнику организованной группы - 25-летнему харьковчанину - по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств, совершенные в составе преступной организации).



Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.