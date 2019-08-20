20.08.2019 08:22

Шантажист заманил знакомого в лес на раскопки танка, убил его друга и вымогал деньги за сохранение жизни

Злоумышленника приговорили к 14 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.



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По данным следствия двое друзей разработали план получения «легких» денег. Они решили заманить своего знакомого в лес, похитить его и требовать у его матери выкуп за жизнь сына.



Семья жертвы не была богатой, но злоумышленники надеялись, что мать ради спасения сына продаст квартиру.



Чтобы выманить потерпевшего в безлюдное место, напарники придумали целую легенду. Якобы в Тарановском лесничестве Змиевского района мужчины нашли танк времен Второй мировой войны, и предложили провести раскопки.



Будущая жертва согласилась. Однако на раскопки мужчина приехал с другом. Злоумышленники решили не отступать от плана, и в лесу разделили двух приятелей. Будущий убийца завел ничего не подозревающего друга в дебри, избил его, а когда последний упал на землю – перетащил его к болоту, погрузил голову пострадавшего в воду и держал ее до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.



После убийства злоумышленник присоединился к сообщнику и жертве шантажа. Они приступили к выполнению первоначального плана: запугивали мужчину, показали тело убитого знакомого. Потом забрали карманные деньги (около 100 грн), ключи от квартиры и оставили потерпевшего связанным посреди леса.



По дороге злоумышленники позвонили маме жертвы и требовали за жизнь сына выкуп в 5 тысяч долларов.



Пострадавшему удалось порвать веревку и освободиться. Он добрался домой и обратился в полицию.



По требованию Харьковской местной прокуратуры № 4 Московский районный суд Харькова признал виновным 40-летнего мужчину в умышленном убийстве из корыстных побуждений с целью совершения другого преступления, разбойного нападения, совершенного по предварительному сговору группой лиц и вымогательстве (п. П. 6, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 187, ч .2 ст. 189 УК Украины).

Злоумышленника приговорили к 14 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



Второй соучастник преступления осужден в 2018 году.