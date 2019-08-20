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20.08.2019  08:58   

Жительницу Харьковского района разоблачили в хранении наркотиков

Участковые офицеры полиции совместно с сотрудниками криминальной полиции провели санкционированный обыск в домовладения 33-летней жительницы поселка Котляр.


// Нацполиция

В доме женщины полицейские обнаружили 63 пакетика наркотического вещества «метадон», а также около 20 медицинских шприцев с остатками вещества коричневого цвета.

Сейчас следователи выясняют, с какой целью злоумышленница хранила такое количество наркотического вещества .

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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