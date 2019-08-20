Жительницу Харьковского района разоблачили в хранении наркотиков

Участковые офицеры полиции совместно с сотрудниками криминальной полиции провели санкционированный обыск в домовладения 33-летней жительницы поселка Котляр.
В доме женщины полицейские обнаружили 63 пакетика наркотического вещества «метадон», а также около 20 медицинских шприцев с остатками вещества коричневого цвета.
Сейчас следователи выясняют, с какой целью злоумышленница хранила такое количество наркотического вещества .
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
влажн.:
давл.:
ветер: