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20.08.2019  09:31   

На Печенежском водохранилище задержали нарушителя с 13 кг рыбы (ФОТО)

18 августа Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Артемовка Печенежского района Харьковской области

Около шести часов утра был задержан нарушитель, которы ловил рыбу запрещенными снастями – семью лесковыми сетками.

Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 8 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 3638 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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