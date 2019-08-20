На Печенежском водохранилище задержали нарушителя с 13 кг рыбы (ФОТО)

18 августа Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Печенежском водохранилище, вблизи с. Артемовка Печенежского района Харьковской области
Около шести часов утра был задержан нарушитель, которы ловил рыбу запрещенными снастями – семью лесковыми сетками.
Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 8 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 3638 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 85 КУоАП.
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Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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