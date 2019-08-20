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20.08.2019  09:51   

Крупную контрабанду сигарет в Россию задержало СБУ

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины в Российскую Федерацию подакцизных товаров вне таможенного контроля.


// СБУ

В одном из отделений местной логистической компании вблизи государственной границы оперативники спецслужбы обнаружили тридцать тысяч пачек табачных изделий на общую сумму более восьмисот тысяч гривен.

По предварительной экспертизе выявленные подакцизные товары имеют признаки подделки. Незаконные изделия злоумышленники планировали переправить на территорию соседнего государства вне установленных пунктов таможенного контроля, без уплаты таможенных платежей и сборов.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по блокированию канала перемещения подакцизных товаров проводились совместно с ГУ ГФС и под процессуальным руководством прокуратуры.

Источник:   СБУ
 Тэги:  контрабанда, сбу, харьков, сигареты
 
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