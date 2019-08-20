Грабителя с ноутбуком задержала полиция

Злоумышленник открыто завладел ноутбуком и скрылся с места преступления.
Ограбление произошло в Основянском районе Харькова.
47-летняя женщина заявила в полицию, что неизвестный мужчина зашел в офисное помещение и завладел ее ноутбуком.
В ходе проведения розыскных мероприятий был задержан 27-летний ранее судимый мужчина, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления. Вещественные доказательства изъяты.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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