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20.08.2019  10:41   

Грабителя с ноутбуком задержала полиция

Злоумышленник открыто завладел ноутбуком и скрылся с места преступления.


// Нацполиция

Ограбление произошло в Основянском районе Харькова.

47-летняя женщина заявила в полицию, что неизвестный мужчина зашел в офисное помещение и завладел ее ноутбуком.

В ходе проведения розыскных мероприятий был задержан 27-летний ранее судимый мужчина, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления. Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  грабеж, полиция, харьков
 
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