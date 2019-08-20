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20.08.2019  10:54   

В харьковской подземке стало плохо пассажиру

Утром вторника на станцию метро «Госпром» вызывали скорую для одного из пассажиров.


// Мир метро

Инцидент произошел около десяти часов утра на платформе станции метро «Госпром», сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

Мужчине-пассажиру стало плохо, это увидели работники метрополитена и вызвали скорую.

В 10.10 пассажира госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

Предварительный диагноз - припадок эпилепсии.

Тэги:  метро, харьков
 
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