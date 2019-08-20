В харьковской подземке стало плохо пассажиру

Утром вторника на станцию метро «Госпром» вызывали скорую для одного из пассажиров.
Инцидент произошел около десяти часов утра на платформе станции метро «Госпром», сообщил пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
Мужчине-пассажиру стало плохо, это увидели работники метрополитена и вызвали скорую.
В 10.10 пассажира госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Предварительный диагноз - припадок эпилепсии.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: