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20.08.2019  11:51   

На Салтовке подросток ушел из дома и не вернулся (ФОТО)

Московским отделом полиции устанавливается местонахождение Богдана Горбанюка, 2002 года рождения.


// Facebook

Парень 19 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Богдану 17-18 лет, рост 170 см, спортивного телосложения, черные волосы, овальное лицо, карие глаза.

Был одет в синюю футболку, спортивные штаны темного цвета, кроссовки.

«Если у вас есть какие-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-5305200, 102 или другими доступными способами», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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