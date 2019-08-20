20.08.2019 11:51

На Салтовке подросток ушел из дома и не вернулся (ФОТО)

Московским отделом полиции устанавливается местонахождение Богдана Горбанюка, 2002 года рождения.



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Парень 19 августа ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.



На вид Богдану 17-18 лет, рост 170 см, спортивного телосложения, черные волосы, овальное лицо, карие глаза.



Был одет в синюю футболку, спортивные штаны темного цвета, кроссовки.



«Если у вас есть какие-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: (057) 738-30-24, 063-5305200, 102 или другими доступными способами», – обращаются правоохранители.