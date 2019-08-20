20.08.2019 12:52

Возле дома в Харькове полиция нашла припрятанный труп женщины, который начали обгладывать животные

Полиция Харькова устанавливает личность и обстоятельства смерти женщины в Новобаварском районе.



// facebook

Тело умершей было обнаружено при входе в сосновый бор напротив дома № 27 по улице Грушевского.

Сообщение о том, что на земле лежит тело женщины, накрытое тряпкой, поступило в Новобаварского отдела полиции 19 августа около 15:30.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. По прибытию полицейские обнаружили тело неизвестной женщины на вид 35-40 лет без признаков жизни.

Видимых признаков насильственной смерти на теле умершей не обнаружено.

По данному факту следователи Новобаварского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицией принимаются меры, направленные на установление лица погибшей и всех обстоятельств происшествия.