Главная Новости Криминал и происшествия Неразделенная любовь - несовершеннолетняя харьковчанка на даче покончила жизнь самоубийством
20.08.2019  13:31   

Неразделенная любовь - несовершеннолетняя харьковчанка на даче покончила жизнь самоубийством

Тело девушки во дворе дачного дома в деревне Слобожанское Нововодолажского района 19 августа около 17:40 обнаружила соседка.


://hk.npu.gov.ua

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 15-летняя девушка покончила жизнь через повешение на веревке, которую привязала к ветке дерева. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетнего не обнаружено.

По словам родственников погибшей, вероятной причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  несовершеннолетняя, дача, харьков, суицид, повешенье
 
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