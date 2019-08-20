Неразделенная любовь - несовершеннолетняя харьковчанка на даче покончила жизнь самоубийством

Тело девушки во дворе дачного дома в деревне Слобожанское Нововодолажского района 19 августа около 17:40 обнаружила соседка.
На месте происшествия сотрудники полиции установили, что 15-летняя девушка покончила жизнь через повешение на веревке, которую привязала к ветке дерева. Следов насильственной смерти на теле несовершеннолетнего не обнаружено.
По словам родственников погибшей, вероятной причиной поступка могло стать то, что недавно она рассталась со своим парнем и поэтому очень страдала.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
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