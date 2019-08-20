Чтобы не оставить харьковчан без пива крупная харьковская солодовня провела масштабные учения (ФОТО)

Индустриальный район: спасатели и персонал производственного предприятия отрабатывали совместные действия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
20 августа на территории предприятия, занимающейся производством пивоваренного солода, было проведено противопожарная тренировка.
К проведению тренировки был привлечен персонал предприятия, их дополнительно ознакомили с планами эвакуации и инструкциями, определяющими действия в случае пожара, изучили расположение эвакуационных выходов, короткие и безопасные пути следования к выходам из здания, места нахождения первичных средств пожаротушения и средств связи.
Также сотрудниками службы спасения для работников предприятия было доказано основные правила пожарной и техногенной безопасности.
После проведения беседы проведено практическое тушения условного пожара с помощью различных видов огнетушителей.
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