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20.08.2019  13:45   

Чтобы не оставить харьковчан без пива крупная харьковская солодовня провела масштабные учения (ФОТО)

Индустриальный район: спасатели и персонал производственного предприятия отрабатывали совместные действия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций


://kharkiv.dsns.gov.ua

20 августа на территории предприятия, занимающейся производством пивоваренного солода, было проведено противопожарная тренировка.

К проведению тренировки был привлечен персонал предприятия, их дополнительно ознакомили с планами эвакуации и инструкциями, определяющими действия в случае пожара, изучили расположение эвакуационных выходов, короткие и безопасные пути следования к выходам из здания, места нахождения первичных средств пожаротушения и средств связи.

Также сотрудниками службы спасения для работников предприятия было доказано основные правила пожарной и техногенной безопасности.

После проведения беседы проведено практическое тушения условного пожара с помощью различных видов огнетушителей.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковкой области
 Тэги:  солод, завод, харьков, гсчс, учения, пожар, спецсредства
 
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