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20.08.2019  14:34   

ДТП на Тюринке: легковушка бросилась под маршрутку

Пострадавших в результате столкновения нет.


// Telegram

Авария произошла 20 августа около 8:40 на ул. Тюринской, 145.

Как предварительно выяснили патрульные, водитель автомобиля Fiat, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом «РУТА».

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Fiat патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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