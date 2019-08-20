ДТП на Тюринке: легковушка бросилась под маршрутку

Пострадавших в результате столкновения нет.
Авария произошла 20 августа около 8:40 на ул. Тюринской, 145.
Как предварительно выяснили патрульные, водитель автомобиля Fiat, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автобусом «РУТА».
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Fiat патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
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давл.:
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