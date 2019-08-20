Ночью в районе метро «Имени Масельского» в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиром ((ФОТО)

Авария произошла 19 августа около 22:30 на пр. Московском, 254.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Samand и мотоцикл BMW, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили водитель и пассажир мотоцикла. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.
Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-опeративая группа.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: