Главная Новости Криминал и происшествия Ночью в районе метро «Имени Масельского» в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиром ((ФОТО)
20.08.2019  16:02   

Ночью в районе метро «Имени Масельского» в ДТП пострадали мотоциклист с пассажиром ((ФОТО)

Авария произошла 19 августа около 22:30 на пр. Московском, 254.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Samand и мотоцикл BMW, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили водитель и пассажир мотоцикла. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-опeративая  группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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