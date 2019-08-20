Еще один велосипедист закончил поездку в карете скорой помощи

20 августа около 12:00 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Тюринской 40.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобиль Аudi и велосипедист.
По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали велосипедиста.
Для оформления происшествия и установления обстоятельств аварии на место вызвали следственно-оперативную группу.
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