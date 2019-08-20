20.08.2019 17:01

Рейдеры пришли в опытное хозяйство Института растениеводства

Полицейские оперативно задержали 15 человек за попытку рейдерского захвата государственного предприятия в Харьковской области.



// Нацполиция

20 августа в 12:30 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что в поселке Красная Волна Великобурлукского района, где расположено государственное исследовательское хозяйство Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, появилась группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием, которая попыталась захватить данное предприятие. Мужчины подъехали на трех автомобилях и вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства.



Злоумышленники повредили автомобиль «Лексус» и скрылись с места происшествия на трех автомобилях. Полицейские начали розыскные мероприятия.

С целью розыска и установления местонахождения нападавших на территории города и области в действие была введена специальная полицейскую операцию «Перехват». Злоумышленники были задержаны через несколько часов с привлечением бойцов батальона полиции особого назначения.



Автомобили с участниками конфликта были обнаружены на территории Волчанского района Харьковской области. Нападающими оказались около 15 человек. Их возраст и род занятий устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства произошедшего выясняются.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.