20.08.2019 17:27

На козырьке над подъездом жилого дома на Салтовке обнаружен труп

20 августа мужчина упал с высоты одной из харьковских многоэтажек - полиция выясняет обстоятельства происшествия.



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Об этом сообщили в харьковском Telegram-канале.

По словам очевидцев, парень упал с 9-го этажа дома на ул. Бучмы, 12 и погиб. На месте работает полиция.

Официальная информация выясняется.