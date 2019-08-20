На козырьке над подъездом жилого дома на Салтовке обнаружен труп

20 августа мужчина упал с высоты одной из харьковских многоэтажек - полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Об этом сообщили в харьковском Telegram-канале.
По словам очевидцев, парень упал с 9-го этажа дома на ул. Бучмы, 12 и погиб. На месте работает полиция.
Официальная информация выясняется.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: