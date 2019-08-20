В полиции рассказали о травмах пенсионерки, которая выпала из трамвая на Тракторах

По данным полиции, пожилая женщина выходила из трамвая, который начал двигаться
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.
По данным полиции, сегодня, 20 августа, около 13:25 на проспекте Тракторостроителей 84-летняя получил травмы. Она выходила из трамвая, когда тот начал двигаться.
Пенсионерку с рваной раной голени доставили в больницу.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
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