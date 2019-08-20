Главная Новости Криминал и происшествия В полиции рассказали о травмах пенсионерки, которая выпала из трамвая на Тракторах
20.08.2019  19:09   

В полиции рассказали о травмах пенсионерки, которая выпала из трамвая на Тракторах

По данным полиции, пожилая женщина выходила из трамвая, который начал двигаться


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Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, сегодня, 20 августа, около 13:25 на проспекте Тракторостроителей 84-летняя получил травмы. Она выходила из трамвая, когда тот начал двигаться.

Пенсионерку с рваной раной голени доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.

 

Источник:   ХД
 Тэги:  полиция, трамвай, харьков, салтовка, травма, пострадавшая
 
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