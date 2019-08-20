Главная Новости Криминал и происшествия Врачи борются за жизнь байкера, пострадавшего в ДТП на Новых Домах (ФОТО)
20.08.2019  19:29   

Врачи борются за жизнь байкера, пострадавшего в ДТП на Новых Домах (ФОТО)

20 августа около 16-40, патрульным поступило сообщение о ДТП на пр. Героев Сталинграда, 183 в Харькове.


://hk.npu.gov.ua

Участниками ДТП стали автомобиль "ВАЗ-2106" и мотоцикл "Honda".

В результате проишествия в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.

Для оформления ДТП на место была вызвана следственно-опeративная группа . Обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  байкер, дтп, харьков, новые дома, травма
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Криминал и происшествия На новых домах байкер врезался в троллейбус (ФОТО) 05.08 Криминал и происшествия Электромонтер расстрелял байкера из-за несоблюдения ПДД – суд решил дать 5 лет «правозащитнику» 03.07 Криминал и происшествия В центре Харькова ночью был сбит байкер
 
 

Видео

Иностранные специалисты восторгаются реконструкцией Харьковского зоопарка
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 