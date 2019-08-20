Врачи борются за жизнь байкера, пострадавшего в ДТП на Новых Домах (ФОТО)

20 августа около 16-40, патрульным поступило сообщение о ДТП на пр. Героев Сталинграда, 183 в Харькове.
Участниками ДТП стали автомобиль "ВАЗ-2106" и мотоцикл "Honda".
В результате проишествия в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.
Для оформления ДТП на место была вызвана следственно-опeративная группа . Обстоятельства аварии устанавливают следователи.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: