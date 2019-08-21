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21.08.2019  08:34   

Киевского путешественника-попрошайку выловили на Салтовке

20 августа около 4:00 утра работники Управления патрульной полиции в Харьковской области обнаружили парня на вид 14-15 лет, который просил милостыню.


// Нацполиция

Патрульным парень сказал, что ему 18 лет и он путешествует. При этом никаких документов при себе несовершеннолетний не имел. Его слова вызвали сомнения у работников патрульной полиции, поэтому для проверки информации они вызвали работников ювенальной превенции Московского отдела полиции.

В ходе опроса подростка ювенальные полицейские установили его настоящее имя и возраст. Как оказалось, 15-летний парень три недели назад сбежал из дома, что находится в Киевской области, и с тех пор путешествует по Украине. Также инспекторы Московского отдела полиции установили контактные данные родственников. Полицейские выяснили, что родители по поводу исчезновения сына в органы Национальной полиции не обращались и ехать за ребенком в Харьков они не намерены.

Ребенок передан в Службу по делам детей города Харькова.

Для проведения дальнейшей проверки и решения вопроса о лишении родителей ребенка родительских прав работники ювенальной превенции Московского выделит полиции проинформировали Службу по делам детей Киевской области.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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