20 августа около 4:00 утра работники Управления патрульной полиции в Харьковской области обнаружили парня на вид 14-15 лет, который просил милостыню.
Патрульным парень сказал, что ему 18 лет и он путешествует. При этом никаких документов при себе несовершеннолетний не имел. Его слова вызвали сомнения у работников патрульной полиции, поэтому для проверки информации они вызвали работников ювенальной превенции Московского отдела полиции.
В ходе опроса подростка ювенальные полицейские установили его настоящее имя и возраст. Как оказалось, 15-летний парень три недели назад сбежал из дома, что находится в Киевской области, и с тех пор путешествует по Украине. Также инспекторы Московского отдела полиции установили контактные данные родственников. Полицейские выяснили, что родители по поводу исчезновения сына в органы Национальной полиции не обращались и ехать за ребенком в Харьков они не намерены.
Ребенок передан в Службу по делам детей города Харькова.
Для проведения дальнейшей проверки и решения вопроса о лишении родителей ребенка родительских прав работники ювенальной превенции Московского выделит полиции проинформировали Службу по делам детей Киевской области.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
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