21.08.2019 08:54

В полиции рассказали подробности о мужчине, выпавшем из окна на Салтовке

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Московском районе.



// Facebook/ХС

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка в Московському районі Інші події 20.08.2019 18:29

Повідомлення про виявлення тіла померлого по вулиці Бучми надійшло до поліції 20 серпня близько 15:10. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці виявили тіло 41-річного мешканця будинку, який вистрибнув з вікна під’їзду між восьмим та дев’ятим поверхами. Попередньо встановлено, що чоловік страждав на психічне захворювання та перебував на обліку в диспансері. Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відділ комунікації поліції Харківської області © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policziya-vstanovlyuje-obstavini-smerti-cholovika-v-moskovskomu-rajoni/

Сообщение об обнаружении тела умершего по улице Бучмы поступило в полицию 20 августа около 15:10.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.



Правоохранители обнаружили тело 41-летнего жителя дома, который выпрыгнул из окна подъезда между восьмым и девятым этажами.

Предварительно установлено, что мужчина страдал психическим заболеванием и состоял на учете в диспансере.



Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.