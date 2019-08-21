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21.08.2019  08:54   

В полиции рассказали подробности о мужчине, выпавшем из окна на Салтовке

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Московском районе.


// Facebook/ХС

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка в Московському районі

Інші події

Повідомлення про виявлення тіла померлого по вулиці Бучми надійшло до поліції 20 серпня близько 15:10.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Правоохоронці виявили тіло 41-річного мешканця будинку, який вистрибнув з вікна під’їзду між восьмим та дев’ятим поверхами. Попередньо встановлено, що чоловік страждав на психічне захворювання та перебував на обліку в диспансері.

Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відділ комунікації поліції Харківської області

 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policziya-vstanovlyuje-obstavini-smerti-cholovika-v-moskovskomu-rajoni/

Сообщение об обнаружении тела умершего по улице Бучмы поступило в полицию 20 августа около 15:10.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители обнаружили тело 41-летнего жителя дома, который выпрыгнул из окна подъезда между восьмым и девятым этажами.

Предварительно установлено, что мужчина страдал психическим заболеванием и состоял на учете в диспансере.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийца, выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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