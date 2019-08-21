В полиции рассказали подробности о мужчине, выпавшем из окна на Салтовке

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Московском районе.
Повідомлення про виявлення тіла померлого по вулиці Бучми надійшло до поліції 20 серпня близько 15:10.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Правоохоронці виявили тіло 41-річного мешканця будинку, який вистрибнув з вікна під’їзду між восьмим та дев’ятим поверхами. Попередньо встановлено, що чоловік страждав на психічне захворювання та перебував на обліку в диспансері.
Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Сообщение об обнаружении тела умершего по улице Бучмы поступило в полицию 20 августа около 15:10.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители обнаружили тело 41-летнего жителя дома, который выпрыгнул из окна подъезда между восьмым и девятым этажами.
Предварительно установлено, что мужчина страдал психическим заболеванием и состоял на учете в диспансере.
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: