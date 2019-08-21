21.08.2019 09:17

Конопляный урожай предприимчивого харьковчанина отправился к экспертам

Мужчина вырастил на собственном дворе более 300 кустов конопли



// Нацполиция

Харьковские полицейские обнаружили во дворе 58-летнего жителя поселка Высокий 382 куста наркосодержащих растений, а также два бумажных свертка с высушенным веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.



Хозяин не стал ничего отрицать и признался, что выращивал и хранил наркотические вещества для собственного потребления.



Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Следствие продолжается.