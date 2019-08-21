21.08.2019 09:36

22-летний рецидивист получил восьмую судимость за пять лет

Змиевской районный суд Харьковской области признал виновным 22-летнего местного жителя в совершении краж с проникновением в жилище и незаконном завладении транспортным средством, совершенным повторно и совмещенным с проникновением.



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Как рассказал и.о. начальника управления прокуратуры области Евгений Шевченко, суд назначил молодому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



"Осужденный, житель пгт. Зидьки Змиевского района, уже имел 7 судимостей. Из них 5 - за тяжкие корыстные преступления против собственности. Последние он совершил всего через несколько месяцев после возвращения из тюрьмы», - сообщил Е. Шевченко.



В суде доказано 6 эпизодов преступлений, которые были совершены с апреля по август 2018 года. Среди них - кражи перфоратора, автомобильного пылесоса, шлифовальной машинки, велосипеда, мобильных телефонов и тому подобное.



Вор проникал в домовладений односельчан и принимал почти все, что бросалось ему в глаза и казалось ценным. Кроме того, молодой человек обворовал двух женщин, которые заснули на остановке в ожидании транспорта. Он забрал их сумочку, золотые украшения и мобильные телефоны. Позже забрал мобильный собутыльника.



К тому же в июле и августе осужден дважды совершил угон скутеров с домовладений. Как он сам объяснил, транспортные средства просто брал для того, чтобы покататься.