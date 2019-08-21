22-летний рецидивист получил восьмую судимость за пять лет

Змиевской районный суд Харьковской области признал виновным 22-летнего местного жителя в совершении краж с проникновением в жилище и незаконном завладении транспортным средством, совершенным повторно и совмещенным с проникновением.
Как рассказал и.о. начальника управления прокуратуры области Евгений Шевченко, суд назначил молодому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
"Осужденный, житель пгт. Зидьки Змиевского района, уже имел 7 судимостей. Из них 5 - за тяжкие корыстные преступления против собственности. Последние он совершил всего через несколько месяцев после возвращения из тюрьмы», - сообщил Е. Шевченко.
В суде доказано 6 эпизодов преступлений, которые были совершены с апреля по август 2018 года. Среди них - кражи перфоратора, автомобильного пылесоса, шлифовальной машинки, велосипеда, мобильных телефонов и тому подобное.
Вор проникал в домовладений односельчан и принимал почти все, что бросалось ему в глаза и казалось ценным. Кроме того, молодой человек обворовал двух женщин, которые заснули на остановке в ожидании транспорта. Он забрал их сумочку, золотые украшения и мобильные телефоны. Позже забрал мобильный собутыльника.
К тому же в июле и августе осужден дважды совершил угон скутеров с домовладений. Как он сам объяснил, транспортные средства просто брал для того, чтобы покататься.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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