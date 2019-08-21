21.08.2019 11:04

Пожар на ХТЗ: люди из окон звали на помощь (ФОТО)

Во время пожара бойцы ГСЧС спасли семь человек, в том числе двух детей.



// ГСЧС

Прожар в двухэтажном жилом доме на Косарева, 3 начался под вечер 20 августа. Возгорание возникло в коридоре на втором этаже, загорелась коляска с детскими вещами.

Получив вызов в 16:48, на тушение отправились два пожарно-спасательных отделения 8-й части ГСЧС. Прибыв, спасатели увидели, как из окон лестничной клетки второго подъезда идет плотный черный дым. Люди из окон просили помощи.



Руководитель тушения пожара немедленно организовал два боевых участка по спасению людей. Первое звено газодымозащитной службы отправилась в разведку по лестничной клетке, где пожарные спасли 5 жильцов дома, среди которых был двухлетний ребенок. Еще 8 человек вышли самостоятельно под наблюдением пожарных. В это время второе звено газодымозащитников с помощью выдвижной пожарной лестницы эвакуировало из квартиры, напротив которой горела коляска, мать с полуторагодовалым ребенком.



Одновременно со спасательными работами пожарные подали пожарный ствол на тушение огня, который, кроме коляски, охватил еще и отделки деревянных стен и пол на площади 5 кв.м.



Пожар локализовали в 17:20 и через полчаса полностью ликвидировали. Благодаря оперативным действиям спасателей никто из людей не пострадал.



Причина возникновения пожара устанавливается.