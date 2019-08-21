Годовалый ребенок выпал из окна второго этажа: пострадавшую самолетом доставили в неотложку

Полиция устанавливает обстоятельства падения ребенка из окна.
Инцидент произошел утром 20 августа. В 11.40 в полицию сообщили, что в Сахновщинскую больницу доставлена девочка в возрасте 1 год 10 месяцев с травмами головы.
Затем пострадавшего ребенка самолетом ГС «Гражданский воздушный патруль» доставили в Харьковскую больницу скорлой и неотложной помощи.
Полицейские установили, что ребенок выпал из окна второго этажа. Девочка находилась дома с 11-летней сестрой, пока родители были на работе. Окно в комнате было открыто.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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