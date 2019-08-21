Главная Новости Криминал и происшествия Годовалый ребенок выпал из окна второго этажа: пострадавшую самолетом доставили в неотложку
21.08.2019  11:45   

Годовалый ребенок выпал из окна второго этажа: пострадавшую самолетом доставили в неотложку

Полиция устанавливает обстоятельства падения ребенка из окна.


// Facebook

Инцидент произошел утром 20 августа. В 11.40 в полицию сообщили, что в Сахновщинскую больницу доставлена ​​девочка в возрасте 1 год 10 месяцев с травмами головы.

Затем пострадавшего ребенка самолетом ГС «Гражданский воздушный патруль» доставили в Харьковскую больницу скорлой и неотложной помощи.

Полицейские установили, что ребенок выпал из окна второго этажа. Девочка находилась дома с 11-летней сестрой, пока родители были на работе. Окно в комнате было открыто.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Тэги:  выпал из окна, ребенок, полиция, харьков
 
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