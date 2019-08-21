Полицейские изъяли арсенал оружия у задержанных, которые пытались захватить государственное предприятие на Харьковщине (ФОТО)

Подозреваемые имели при себе карабин, винтовку, ружья, травматические пистолеты, около 200 патронов различного калибра, а также ножи, топоры и газовые баллончики.
Как сообщалось, 20 августа группа лиц совершили попытку рейдерского захвата государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Красная Волна Великобурлукского района. Неизвестные в масках затеяли конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль «Лексус» и скрылись на трех автомобилях с места происшествия.
Полицейские оперативно организовали поисковые мероприятия и через несколько часов обнаружили автомобили с 15 злоумышленниками на территории соседнего района.
Мужчины в возрасте от 21 до 42 лет оказались харьковчанами, все они работают в одном из охранных предприятий города.
Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
влажн.:
давл.:
ветер: