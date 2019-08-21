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21.08.2019  13:31   

Полиция представила харьковчанам одного из лже-минеров (ФОТО)

29-летний харьковчанин при задержании вел себя неадекватно.


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20 августа около 6:45 в Киевский отдела полиции поступило сообщение от мужчины о том, что у дома на улице Дружбы Народов он увидел гражданина который утверждает, что один из этажей здания заминирован, а взрывчатка якобы находится в черном пакете. 

На место происшествия для проверки информации немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и медики.

В ходе тщательного обследования многоэтажки и прилегающей территории подозрительных и взрывоопасных предметов обнаружено не было.

 Полицейские установили виновника данного события. 29-летний мужчина для выяснения обстоятельств был доставлен в Киевский отдел полиции. При опросе он оказывал устные объяснения, которые не имели логического содержания. Гражданин имел явные признаки психического расстройства, в связи с чем был доставлен в медицинское учреждение.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  минирование, полиция, харьков, эвакуация, дома, торговые, жилые
 
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