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21.08.2019  14:35   

Харьковские таможенники задержали необычайно «стильного» контрабандиста-наркомана

Таможенники обнаружили скрытые наркотические средства и полтысячи лаков для ногтей, который южанин намеревался использовать «исключительно в личных» целях.


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В пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля автомобиля, который направлялся в Россию, таможенники обнаружили «травку», которую один из пассажиров, гражданин Азербайджана, пытался незаконно провезти через границу, скрыв в конструктивных полостях автомобиля.

И это была не единственная тайник.

Также в автомобиле были скрыты от таможенного контроля 444 флаконы со средствами по уходу за ногтями, которые, по словам нарушителя, принадлежат ему. Мужчина серьезно уверял таможенников, что перевозит флаконы со средствами по уходу за ногтями для собственного пользования.

В отношении правонарушителя составлен протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  таможня, контрабанда, харьков, гоптовка, лак
 
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